﻿ Александр Кержаков: «Лучше играть в основе «Зенита», чем получать 50 миллионов евро в год в Китае». 21.by
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Александр Кержаков: «Лучше играть в основе «Зенита», чем получать 50 миллионов евро в год в Китае»

09.02.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что карьера в питерском клубе для него важнее, чем более выгодный контракт в Китае.

– Как бы вы отнеслись к возможности уехать в Китай за большие деньги?

– Смотря какие деньги. Не могу даже думать об этом, зная, что такого не произойдет.

– И все же: основа «Зенита» или 50 миллионов евро в год в Китае?

– Конечно, основа в «Зените». Если бы «Зенит» на меня не рассчитывал и предлагал вариант в Китае – другое дело, — сказал Кержаков.

 
 
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Форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что карьера в питерском клубе для него важнее, чем более выгодный контракт в Китае.

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