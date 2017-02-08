|
Александр Кержаков: «Лучше играть в основе «Зенита», чем получать 50 миллионов евро в год в Китае»
09.02.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что карьера в питерском клубе для него важнее, чем более выгодный контракт в Китае.
– Как бы вы отнеслись к возможности уехать в Китай за большие деньги?
– Смотря какие деньги. Не могу даже думать об этом, зная, что такого не произойдет.
– И все же: основа «Зенита» или 50 миллионов евро в год в Китае?
– Конечно, основа в «Зените». Если бы «Зенит» на меня не рассчитывал и предлагал вариант в Китае – другое дело, — сказал Кержаков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что карьера в питерском клубе для него важнее, чем более выгодный контракт в Китае.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии