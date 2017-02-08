Полусредний СКА и сборной Беларуси Алексей Шинкель признался, что в детстве мечтал стать президентом.

— Знаю, что твое главное увлечение — автомобили.

— О, это больше чем хобби! Машинами интересуюсь всесторонне. Заразился от отца. И возиться с ними у него научился. Могу без проблем сделать ремонт, и отнюдь не мелкий. Видите, не только по вкручиванию лампочек спец. Сам тоже водитель. Дисциплинированный — за четыре года всего четыре незначительных нарушения.

Сейчас у меня вторая машина — и тоже «Пежо». Нравится в первую очередь из соображений экономичности. Все-таки я пока молодой человек с не очень большим достатком. В салоне чувствую себя комфортно, ноги не мешают. Под себя же выбирал.

— Это правда, что в раннем детстве ты мечтал стать президентом?

— Чистейшая. И тому есть доказательства: запись детсадовского выпускного, где озвучиваю мечту на камеру. Все смеялись, подтрунивали. А я не шутил и был очень серьезным. Предполагаю, что все пошло от дедушки. Он в середине 90-х постоянно смотрел по телевизору новости. А там с экранов не сходил молодой президент Беларуси. Наверное, мне тоже захотелось в телевизор и власти... – сказал Шинкель.