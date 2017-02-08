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Камерунцы Абанда, Занг и Иканга покинули расположение «Минска»

09.02.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, в составе «Минска» проходят просмотр три камерунца.

Два игрока латвийского «Огре» (Д2) — полузащитник Жан Абанда (1995) и форвард Пьер-Варез Занг (1996), а также нападающий Джеймс Иканга (1989) из клуба «Шейх Рассел» (Дакка, Бангладеш, Д1).

Однако после товарищеского матча с «Днепром» (1:2) они покинули расположение минчан.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, в составе «Минска» проходят просмотр три камерунца.

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