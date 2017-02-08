Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации с несостоявшимся переходом форварда «Бетиса» Романа Зозули в «Райо Вальекано» из-за протестов мадридских фанатов.

«Думаю, что история вокруг Зозули надуманная. Я постарался найти фотографии Зозули в сети, но не нашел там ничего такого, из-за чего его можно упрекнуть в фашизме.

К примеру, меня тоже могли сфотографировать в помещении, где висел портрет Бандеры. А вообще фотография с Бандерой может характеризовать человека только как идиота.

Я считаю, что в данном случае «Райо Вальекано» поступил правильно. То, что я нашел в сети на Зозулю, мне не кажется криминалом», – заявил Уткин.