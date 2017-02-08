﻿ Александр Шамко: «Сборная Беларуси провалила квалификацию ЧМ-2018. Поэтому вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в ЧБ». 21.by
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Александр Шамко: «Сборная Беларуси провалила квалификацию ЧМ-2018. Поэтому вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в ЧБ»

09.02.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал, почему у него вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в чемпионате Беларуси по футболу.

«Сборная сдала позиции, завоеванные четыре года назад на Олимпиаде в Лондоне. Притом, что федерация располагает мощнейшим финансовым ресурсом. В очередной раз стало провальным выступлением в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Квалификация в финальную часть еще идет, но команда утратила шансы на выход. В связи с чем вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров во внутреннем чемпионате», – сказал Шамко.

Напомним, в чемпионате Беларуси-2017 увеличен лимит до 5 легионеров на поле, также нет ограничений на их количество в заявке на игру.

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал, почему у него вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в чемпионате Беларуси по футболу.

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