Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал, почему у него вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в чемпионате Беларуси по футболу.

«Сборная сдала позиции, завоеванные четыре года назад на Олимпиаде в Лондоне. Притом, что федерация располагает мощнейшим финансовым ресурсом. В очередной раз стало провальным выступлением в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Квалификация в финальную часть еще идет, но команда утратила шансы на выход. В связи с чем вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров во внутреннем чемпионате», – сказал Шамко.

Напомним, в чемпионате Беларуси-2017 увеличен лимит до 5 легионеров на поле, также нет ограничений на их количество в заявке на игру.