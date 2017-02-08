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Александр Шамко: «Сборная Беларуси провалила квалификацию ЧМ-2018. Поэтому вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в ЧБ»
09.02.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал, почему у него вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в чемпионате Беларуси по футболу.
«Сборная сдала позиции, завоеванные четыре года назад на Олимпиаде в Лондоне. Притом, что федерация располагает мощнейшим финансовым ресурсом. В очередной раз стало провальным выступлением в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Квалификация в финальную часть еще идет, но команда утратила шансы на выход. В связи с чем вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров во внутреннем чемпионате», – сказал Шамко.
Напомним, в чемпионате Беларуси-2017
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Александр Шамко: «Сборная Беларуси провалила квалификацию ЧМ-2018. Поэтому вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в ЧБ»
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал, почему у него вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в чемпионате Беларуси по футболу.
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