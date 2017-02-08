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10 февраля состоится заседание Совета клубов по вопросам утверждения проекта трансляций для высшей и первой лиг
09.02.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
10 февраля состоится заседание Совета клубов по вопросам утверждения проекта трансляций для высшей и первой лиг. Сообщается, что докладчиком выступит Владимир Бережков. Также Совет утвердит новый регламент по маркетингу и коммуникациям АБФФ.
Отметим, что ранее на исполкоме АБФФ
Напомним, в Совет клубов входят представители всех клубов высшей лиги. Решение о его создании было
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10 февраля состоится заседание Совета клубов по вопросам утверждения проекта трансляций для высшей и первой лиг
10 февраля состоится заседание Совета клубов по вопросам утверждения проекта трансляций для высшей и первой лиг.
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