﻿ 10 февраля состоится заседание Совета клубов по вопросам утверждения проекта трансляций для высшей и первой лиг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

10 февраля состоится заседание Совета клубов по вопросам утверждения проекта трансляций для высшей и первой лиг

09.02.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

10 февраля состоится заседание Совета клубов по вопросам утверждения проекта трансляций для высшей и первой лиг. Сообщается, что докладчиком выступит Владимир Бережков. Также Совет утвердит новый регламент по маркетингу и коммуникациям АБФФ.

Отметим, что ранее на исполкоме АБФФ рассматривались вопросы о трансляции матчей высшей и первой лиг, а также о регламенте по маркетингу и коммуникациям.

Напомним, в Совет клубов входят представители всех клубов высшей лиги. Решение о его создании было принято на исполкоме АБФФ. В данный момент в компетенцию Совета входит определение игрового мяча чемпионата и утверждение цифрового календаря.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 февраля состоится заседание Совета клубов по вопросам утверждения проекта трансляций для высшей и первой лиг.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Шамко: «Сборная Беларуси провалила квалификацию ЧМ-2018. Поэтому вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в ЧБ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика