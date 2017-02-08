10 февраля состоится заседание Совета клубов по вопросам утверждения проекта трансляций для высшей и первой лиг. Сообщается, что докладчиком выступит Владимир Бережков. Также Совет утвердит новый регламент по маркетингу и коммуникациям АБФФ.

Отметим, что ранее на исполкоме АБФФ рассматривались вопросы о трансляции матчей высшей и первой лиг, а также о регламенте по маркетингу и коммуникациям.

Напомним, в Совет клубов входят представители всех клубов высшей лиги. Решение о его создании было принято на исполкоме АБФФ . В данный момент в компетенцию Совета входит определение игрового мяча чемпионата и утверждение цифрового календаря.