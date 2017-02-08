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Сборная Беларуси без тренера поднялась в рейтинге ФИФА
09.02.2017 13:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 72-е место, сообщается на
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские футболисты провели свой последний поединок 13 ноября в Софии против команды Болгарии и
В настоящее время в активе белорусской сборной 470 баллов и 72-е место в рейтинге ФИФА (поднялась на две позиции).
Следующий отборочный матч мирового первенства — 2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме с командой Швеции, которая занимает 44-ю позицию в рейтинге ФИФА. Остальные соперники белорусов по группе А находятся на таких местах: Франция — 6, Нидерланды — 21, Болгария — 71, Люксембург — 134.
Первая десятка февральского рейтинга ФИФА:
1. Аргентина — 1635 очков
2. Бразилия — 1529
3. Германия — 1433
4. Чили — 1386
5. Бельгия — 1371
6. Франция — 1313
7. Колумбия — 1304
8. Португалия — 1240
9. Уругвай — 1195
10. Испания — 1168
Россия продолжает падение в топе. С 12 января, когда предыдущий раз обновлялся рейтинг ФИФА, сборная России матчей не проводила. Сейчас сборная занимает 61-е место, что является рекордно низким показателем для команды.
Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 30-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции: 63 — Узбекистан, 82 — Армения, 89 — Азербайджан, 96 — Казахстан, 109 — Литва, 113 — Латвия, 119 — Эстония, 124 — Кыргызстан, 125 — Грузия, 133 — Таджикистан, 144 — Туркменистан, 163 — Молдова.
Следующий рейтинг-лист будет опубликован 9 марта.
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Белорусы провалили старт отборочного турнира на Чемпионат мира-2018, набрав в четырех проведенных встречах всего два очка из 12 возможных.
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