МИНСК, 9 фев — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 72-е место, сообщается на сайте организации.



© Sputnik / Виктор Толочко Глеб рассказал, какой тренер нужен белорусам вместо Хацкевича

Белорусские футболисты провели свой последний поединок 13 ноября в Софии против команды Болгарии и потерпели поражение со счетом 0:1 . Сборной на тот момент руководил Александр Хацкевич, покинувший свой пост в декабре. С тех пор белорусы ведут поиски главного тренера. Российские и белорусские СМИ пытаются угадать, кто же возглавит "Белыя крылы", в числе претендентов назывались Анатолий Байдачный, Виктор Скрипник, Александр Бородюк и Николай Писарев. Последний не так давно возглавил нижегородский "Олимпиец" .

В настоящее время в активе белорусской сборной 470 баллов и 72-е место в рейтинге ФИФА (поднялась на две позиции).

Следующий отборочный матч мирового первенства — 2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме с командой Швеции, которая занимает 44-ю позицию в рейтинге ФИФА. Остальные соперники белорусов по группе А находятся на таких местах: Франция — 6, Нидерланды — 21, Болгария — 71, Люксембург — 134.

Первая десятка февральского рейтинга ФИФА:

1. Аргентина — 1635 очков

2. Бразилия — 1529

3. Германия — 1433

4. Чили — 1386

5. Бельгия — 1371

6. Франция — 1313

7. Колумбия — 1304

8. Португалия — 1240

9. Уругвай — 1195

10. Испания — 1168

Россия продолжает падение в топе. С 12 января, когда предыдущий раз обновлялся рейтинг ФИФА, сборная России матчей не проводила. Сейчас сборная занимает 61-е место, что является рекордно низким показателем для команды.

Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 30-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции: 63 — Узбекистан, 82 — Армения, 89 — Азербайджан, 96 — Казахстан, 109 — Литва, 113 — Латвия, 119 — Эстония, 124 — Кыргызстан, 125 — Грузия, 133 — Таджикистан, 144 — Туркменистан, 163 — Молдова.

Следующий рейтинг-лист будет опубликован 9 марта.