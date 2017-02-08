﻿ Товарищеские матчи. «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Неманом», брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Товарищеские матчи. «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Неманом», брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба и другие матчи

09.02.2017 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Товарищеские матчи

Витебск – Локомотив

9 февраля, 13:00

Торпедо-БелАЗ – Неман

9 февраля, 15:00

Нафтан – Витебск-2

9 февраля, 15:30

Динамо Брест – Динамо Загреб Хорватия

9 февраля, 18:30

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарищеские матчи Витебск – Локомотив 9 февраля, 13:00 Торпедо-БелАЗ – Неман 9 февраля, 15:00 Нафтан – Витебск-2 9 февраля, 15:30 Динамо Брест – Динамо Загреб Хорватия 9...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборная Беларуси без тренера поднялась в рейтинге ФИФА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика