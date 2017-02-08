|
Товарищеские матчи. «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Неманом», брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба и другие матчи
09.02.2017 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Витебск – Локомотив
9 февраля, 13:00
Торпедо-БелАЗ – Неман
9 февраля, 15:00
Нафтан – Витебск-2
9 февраля, 15:30
Динамо Брест – Динамо Загреб Хорватия
9 февраля, 18:30
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарищеские матчи. «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Неманом», брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба и другие матчи
Товарищеские матчи Витебск – Локомотив 9 февраля, 13:00 Торпедо-БелАЗ – Неман 9 февраля, 15:00 Нафтан – Витебск-2 9 февраля, 15:30 Динамо Брест – Динамо Загреб Хорватия 9...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии