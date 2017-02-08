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Владимир Шантарович: «WADA учит МОК, как тому надо работать и какие акценты расставлять. Спортом стали управлять грязные деньги»
09.02.2017 14:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович считает, что олимпийское движение может развалиться.
- Почему в современном спорте возможны такие, казалось бы, абсурдные ситуации?
– Развал олимпийского движения начинается тогда, когда в силу вступают финансово-экономические рычаги. Сегодня WADA считает, что оно руководит всем спортом высших достижений. Не МОК, а именно WADA! И люди, которые должны заниматься, извините, толь анализами мочи, лезут в управление спортом. Они советуют, кого убрать, а кому нужно давать зеленый свет... Продвигают интересы своих фармацевтических компаний. Например, препарат мельдоний сделали запрещенным, а свои препараты разрешили. Сегодня наркотики, оружие и фармакологические средства – самые прибыльные сферы в мире. Вот за что идет война – за рынок фармакологии!
В итоге WADA учит МОК, как тому надо работать и какие акценты расставлять. С такими подходами это олимпийское движение рано или поздно, но развалится. Спортом стали управлять грязные деньги. Вот и идут заказы убрать тех или иных. И плевать они хотели на олимпийские принципы и идеалы. В таком веке живем… – сказал Шантарович.
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Владимир Шантарович: «WADA учит МОК, как тому надо работать и какие акценты расставлять. Спортом стали управлять грязные деньги»
Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович считает, что олимпийское движение может развалиться.
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