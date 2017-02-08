﻿ Владимир Шантарович: «WADA учит МОК, как тому надо работать и какие акценты расставлять. Спортом стали управлять грязные деньги». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Владимир Шантарович: «WADA учит МОК, как тому надо работать и какие акценты расставлять. Спортом стали управлять грязные деньги»

09.02.2017 14:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович считает, что олимпийское движение может развалиться.

- Почему в современном спорте возможны такие, казалось бы, абсурдные ситуации?

– Развал олимпийского движения начинается тогда, когда в силу вступают финансово-экономические рычаги. Сегодня WADA считает, что оно руководит всем спортом высших достижений. Не МОК, а именно WADA! И люди, которые должны заниматься, извините, толь анализами мочи, лезут в управление спортом. Они советуют, кого убрать, а кому нужно давать зеленый свет... Продвигают интересы своих фармацевтических компаний. Например, препарат мельдоний сделали запрещенным, а свои препараты разрешили. Сегодня наркотики, оружие и фармакологические средства – самые прибыльные сферы в мире. Вот за что идет война – за рынок фармакологии!

В итоге WADA учит МОК, как тому надо работать и какие акценты расставлять. С такими подходами это олимпийское движение рано или поздно, но развалится. Спортом стали управлять грязные деньги. Вот и идут заказы убрать тех или иных. И плевать они хотели на олимпийские принципы и идеалы. В таком веке живем… – сказал Шантарович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович считает, что олимпийское движение может развалиться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Из состава комиссии по назначениям судей на матчи чемпионата Беларуси выведены Шукан и Витушко, введены – Быков и Черник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика