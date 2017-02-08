Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу увеличения числа участников чемпионата мира.

«Мы считаем реалистичным запрашивать не меньше 16 путевок для Европы, и чтобы в каждой группе было по одной европейской команде», – дал комментарий функционер.

Планируется, что в 2026 году в чемпионате мира примут участие 48 сборных.