﻿ УЕФА хочет, чтобы на ЧМ-2026 Европа получила одно место в каждой из 16 групп. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

УЕФА хочет, чтобы на ЧМ-2026 Европа получила одно место в каждой из 16 групп

09.02.2017 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу увеличения числа участников чемпионата мира.

«Мы считаем реалистичным запрашивать не меньше 16 путевок для Европы, и чтобы в каждой группе было по одной европейской команде», – дал комментарий функционер.

Планируется, что в 2026 году в чемпионате мира примут участие 48 сборных.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу увеличения числа участников чемпионата мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Витебск» открыл платную автомобильную стоянку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика