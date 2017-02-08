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УЕФА хочет, чтобы на ЧМ-2026 Европа получила одно место в каждой из 16 групп
09.02.2017 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу увеличения числа участников чемпионата мира.
«Мы считаем реалистичным запрашивать не меньше 16 путевок для Европы, и чтобы в каждой группе было по одной европейской команде», – дал комментарий функционер.
Планируется, что в 2026 году в чемпионате мира примут участие 48 сборных.
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу увеличения числа участников чемпионата мира.
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