Корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал подробности визита австрийской полиции в отель, где проживает сборная Казахстана перед чемпионатом мира в Хохфильцене.

«В январе полиция Южного Тироля нашла на заправке коробку с запрещенными медикаментами, ампулами и системами для переливания крови. Там же обнаружились аккредитации сборной Казахстана.

Вчера в доме сборной Казахстана был проведен обыск. Найдены запрещенные медикаменты и т.д. Через 15 мин пресс-конференция криминальной полиции. Здесь допинг – это уголовка», – написал Трифанов.

Эту информацию подтвердил «Спорт-Экспресс» . В распоряжении издания оказалась полицейская сводка, в которой сообщается, что полиция обнаружила многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты. Все это было изъято, начаты следственные действия.



В сводке сообщается, что в январе на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых было обнаружено значительное количество использованного медицинского одноразового оборудования. Там же содержались рукописные предписания и несколько аккредитаций на биатлонные соревнования.

На основе анализа документов и рукописных заметок предположили, что коробки и их содержимое принадлежат сборной Казахстана. После этого прокурор Инсбрука вынес распоряжение о проведении дальнейших следственных действий и выписал ордер на обыск.

В эфире ТК «Матч ТВ» Трифанов сообщил, что в Антхольце среди медикаментов была найдена аккредитация врача сборной Казахстана. По его словам, вчера все казахстанские биатлонисты сдали допинг-пробы. Он отметил, что сборная Казахстана примет участие в сегодняшней смешанной эстафете, никто из спортсменов на данный момент не был отстранен.