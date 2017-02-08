﻿ Гендиректор ОАО «Нафтан» Третьяков отправлен в отставку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гендиректор ОАО «Нафтан» Третьяков отправлен в отставку

09.02.2017 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков отправлен в отставку. По данным новополоцкого «Вектор ТВ», об отставке Третьякова сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая с рабочим визитом побывала на предприятии. Временно исполнять обязанности генерального директора ОАО «Нафтан» будет Сергей Алтухов — заместитель генерального директора по производству.

«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как «Нафтан». Поэтому и принято такое решение», — сказала Кочанову tut.by.

ОАО «Нафтан» оказывает спонсорскую помощь местным спортивным командам.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков отправлен в отставку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Полиция нашла у сборной Казахстана запрещенные препараты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика