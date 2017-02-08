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Гендиректор ОАО «Нафтан» Третьяков отправлен в отставку
09.02.2017 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков отправлен в отставку. По данным новополоцкого «Вектор ТВ», об отставке Третьякова сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая с рабочим визитом побывала на предприятии. Временно исполнять обязанности генерального директора ОАО «Нафтан» будет Сергей Алтухов — заместитель генерального директора по производству.
«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как «Нафтан». Поэтому и принято такое решение», — сказала Кочанову tut.by.
ОАО «Нафтан» оказывает спонсорскую помощь местным спортивным командам.
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Генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков отправлен в отставку.
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