Генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков отправлен в отставку. По данным новополоцкого «Вектор ТВ», об отставке Третьякова сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая с рабочим визитом побывала на предприятии. Временно исполнять обязанности генерального директора ОАО «Нафтан» будет Сергей Алтухов — заместитель генерального директора по производству.

«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как «Нафтан». Поэтому и принято такое решение», — сказала Кочанову tut.by.

ОАО «Нафтан» оказывает спонсорскую помощь местным спортивным командам.