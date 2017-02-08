﻿ Немцы выиграли смешанную эстафету ЧМ по биатлону в Хохфильцене. 21.by
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Немцы выиграли смешанную эстафету ЧМ по биатлону в Хохфильцене

09.02.2017 18:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Немецкая команда выиграла смешанную эстафету в четверг в рамках Чемпионата мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

В составе сборной Германии выступили Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. Второе место в эстафете заняла команда Франции в составе Анаиса Шевалье, Мари Дорен Абер, Кента Фийона-Матье и Мартена Фуркада.

Третье место заняла российская сборная, за которую выступили Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Сборная Беларуси в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Владимира Чепелина и Сергея Бочарникова по итогам гонки заняла 22 место. Белорусы, как и в прошлом году, провели смешанную эстафету без Дарьи Домрачевой.

Всего в четверг на старт эстафеты вышли 25 команд.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сборная по результатам эстафеты заняла 22-е место, белорусы как и в прошлом году, выступили без Дарьи Домрачевой.

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