﻿ Александр Логинов: «Ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног». 21.by
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Александр Логинов: «Ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног»

09.02.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал инцидент на финише третьего этапа смешанной эстафеты ЧМ-2017, когда его сбил француз Мартен Фуркад.

«Я ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног, а специально или нет – надо смотреть на повторе. Там видно будет.

Я не сталкиваюсь ни с кем ни словами, никак. Это дело каждого, как себя вести», – рассказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

До турнир Фуркад отпустил несколько замечаний в адрес Логинова, напоминая о двухлетней дисквалификации россиянина за допинг.

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Фуркад нападает на Логинова. И он прав

 
 
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал инцидент на финише третьего этапа смешанной эстафеты ЧМ-2017, когда его сбил француз Мартен Фуркад.

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