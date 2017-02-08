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Дмитрий Губерниев: «Мартен Фуркад – ты свинья»
09.02.2017 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил действия француза Мартена Фуркада на церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017.
Спортсмен ушел с награждения сразу после того, как на пьедестал поднялась сборная России с Александром Логиновым.
«Мартен – ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
На финише третьего этапа эстафеты Фуркад
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Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил действия француза Мартена Фуркада на церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017.
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