В товарищеском матче между брестским «Динамо» и загребским «Динамо» (0:1) принял участие немецкий форвард Кевин Кураньи.

Нападающий вышел на поле на 84-й минуте, заменив в составе брестчан Джоэла Фамейе.

Изначально Кураньи не значился в составе на матч.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кураньи может подписать контракт с брестчанами. Однако позже форвард и его агент опровергли эту информацию, заявив, что футболист тренируется с командой для поддержания формы.