﻿ «Динамо» Брест – «Динамо» Загреб. Кураньи вышел на замену на 84-й минуте. 21.by
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«Динамо» Брест – «Динамо» Загреб. Кураньи вышел на замену на 84-й минуте

09.02.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В товарищеском матче между брестским «Динамо» и загребским «Динамо» (0:1) принял участие немецкий форвард Кевин Кураньи.

Нападающий вышел на поле на 84-й минуте, заменив в составе брестчан Джоэла Фамейе.

Изначально Кураньи не значился в составе на матч.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кураньи может подписать контракт с брестчанами. Однако позже форвард и его агент опровергли эту информацию, заявив, что футболист тренируется с командой для поддержания формы.

 

 
Теги: Брест
 
 
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В товарищеском матче между брестским «Динамо» и загребским «Динамо» (0:1) принял участие немецкий форвард Кевин Кураньи.

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