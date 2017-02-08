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«Динамо» Брест – «Динамо» Загреб. Кураньи вышел на замену на 84-й минуте
09.02.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
В товарищеском матче между брестским «Динамо» и загребским «Динамо» (0:1) принял участие немецкий форвард Кевин Кураньи.
Нападающий вышел на поле на 84-й минуте, заменив в составе брестчан Джоэла Фамейе.
Изначально Кураньи
Напомним, ранее сообщалось о том, что Кураньи может подписать контракт с брестчанами. Однако позже форвард и его агент опровергли эту информацию, заявив, что футболист тренируется с командой для поддержания формы.
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В товарищеском матче между брестским «Динамо» и загребским «Динамо» (0:1) принял участие немецкий форвард Кевин Кураньи.
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