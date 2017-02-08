Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс сегодня покинул Хохфильцен, где проходит ЧМ–2017. Еще в понедельник тренер почувствовал недомогание.

«Он мужественно терпел болевые волны, но работать на постоянных обезболивающих уколах невозможно и просто опасно. Более того, Альберс и так сделал больше, чем от него можно было требовать в той ситуации, когда биатлон уходит на второй план», – отмечает «Биатлон online».

Генеральный секретарь Анатолий Стромский сообщил:

«Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации»