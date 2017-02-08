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Главный тренер сборной Беларуси Альберс из-за проблем со здоровьем покинул чемпионат мира в Хохфильцене
09.02.2017 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс сегодня покинул Хохфильцен, где проходит ЧМ–2017. Еще в понедельник тренер почувствовал недомогание.
«Он мужественно терпел болевые волны, но работать на постоянных обезболивающих уколах невозможно и просто опасно. Более того, Альберс и так сделал больше, чем от него можно было требовать в той ситуации, когда биатлон уходит на второй план», – отмечает «Биатлон online».
Генеральный секретарь Анатолий Стромский сообщил:
«Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации»
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Главный тренер сборной Беларуси Альберс из-за проблем со здоровьем покинул чемпионат мира в Хохфильцене
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс сегодня покинул Хохфильцен, где проходит ЧМ–2017.
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