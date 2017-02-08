﻿ Надежда Остапчук: «Медаль Пекина? Я ничего не возвращала и мне никто ничего не говорил. Да и они не могут ничего говорить после всего». 21.by
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Надежда Остапчук: «Медаль Пекина? Я ничего не возвращала и мне никто ничего не говорил. Да и они не могут ничего говорить после всего»

09.02.2017 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук рассказала о том, планирует ли возвращать аннулированную бронзовую медаль на Олимпиады-2008.

– Я ничего не возвращала и мне никто ничего не говорил. Да и они не могут ничего говорить после всего.

– А если скажут вернуть, сделаете это?

– Не могу вам на этот вопрос ответить, – сказала спортсменка.

Отметим, что в решении Международного олимпийского комитета по Остапчук сказано о том, что НОК Беларуси должен как можно скорее обеспечить возврат в МОК аннулированной медали.

Узнать больше о ситуации, в которую попала Надежда Остапчук, можно в материале Tribuna.com.

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Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук рассказала о том, планирует ли возвращать аннулированную бронзовую медаль на Олимпиады-2008.

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