Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук рассказала о том, планирует ли возвращать аннулированную бронзовую медаль на Олимпиады-2008.

– Я ничего не возвращала и мне никто ничего не говорил. Да и они не могут ничего говорить после всего.

– А если скажут вернуть, сделаете это?

– Не могу вам на этот вопрос ответить, – сказала спортсменка.

Отметим, что в решении Международного олимпийского комитета по Остапчук сказано о том, что НОК Беларуси должен как можно скорее обеспечить возврат в МОК аннулированной медали.

Узнать больше о ситуации, в которую попала Надежда Остапчук, можно в материале Tribuna.com.

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