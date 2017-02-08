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Денис Шунто: «Когда искали тренера, был список из 40 иностранных специалистов»

09.02.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о процессе поиска нового главного тренера для команды.

– Искали долго. Нельзя ошибаться в выборе главного тренера. Это человек будет определять лицо и игру нашей команды как минимум сезон, пока действует контракт. Однако хотелось бы, чтобы тренер у нас остался надолго. Не сказал бы, что спешили с выбором. Я анализировал, был список из 40 иностранных специалистов. О каждом собирал информацию и методом исключения вышли на Владимира Пятенко. До него встречался только с Юрием Максимовым и Сергеем Подпалым. Получается, что из 40 тренеров «Крумкачам» походили только трое. С ними и встретился.

– Поиск именно иностранного специалиста – это принципиальный выбор?

– Среди белорусских тренеров для меня есть Олег Дулуб, Олег Кубарев и Владимир Журавель. Есть молодые. Тот же Иван Биончик. Но это пока не то, что нам нужно. На этом все. Другие нам не подходят.

– А как же опытные белорусские тренеры? Тот же Анатолий Юревич, который до недавнего времени находился без работы.

– Если говорить про Юревича, то это принципиально другое направление. «Крумкачы» – это команда, которая любит играть в комбинационный скоростной футбол. Меньше работы на физику, где-то больше на эффектные действия, – сказал Шунто.

 
 
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Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о процессе поиска нового главного тренера для команды.

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