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Представитель Кураньи: «Как Кевин оказался в Бресте? Он отправился в поездку со своим другом Шпилевским»
09.02.2017 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-менеджер форварда Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер рассказал о том, как футболист оказался в брестском «Динамо», где проводит с клубом тренировки.
– Как Кураньи оказался в расположении брестского «Динамо»?
– Он отправился в поездку со своим другом Николаем Шпилевским. Кевин хочет быть в форме. По этой причине он тренируется с брестским «Динамо».
- Представители брестского «Динамо» заявляют о том, что хотели бы видеть Кевина в команде, но для заключения контракта должно многое сойтись. Кураньи в Беларуси – это реально?
– Нет, я так не думаю, – сказал Кнаппенбергер.
Напомним, Николай Шпилевский является агентом многих белорусских и зарубежных футболистов.
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Представитель Кураньи: «Как Кевин оказался в Бресте? Он отправился в поездку со своим другом Шпилевским»
Пресс-менеджер форварда Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер рассказал о том, как футболист оказался в брестском «Динамо», где проводит с клубом тренировки.
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