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Представитель Кураньи: «Как Кевин оказался в Бресте? Он отправился в поездку со своим другом Шпилевским»

09.02.2017 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-менеджер форварда Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер рассказал о том, как футболист оказался в брестском «Динамо», где проводит с клубом тренировки.

– Как Кураньи оказался в расположении брестского «Динамо»?

– Он отправился в поездку со своим другом Николаем Шпилевским. Кевин хочет быть в форме. По этой причине он тренируется с брестским «Динамо».

- Представители брестского «Динамо» заявляют о том, что хотели бы видеть Кевина в команде, но для заключения контракта должно многое сойтись. Кураньи в Беларуси – это реально?

– Нет, я так не думаю, – сказал Кнаппенбергер.

Напомним, Николай Шпилевский является агентом многих белорусских и зарубежных футболистов.

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Теги: Брест
 
 
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Пресс-менеджер форварда Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер рассказал о том, как футболист оказался в брестском «Динамо», где проводит с клубом тренировки.

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