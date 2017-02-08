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Сборная Беларуси намерена натурализовать американскую баскетболистку

09.02.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает телеканал «Беларусь 5», женская сборная Беларуси планирует натурализовать американскую баскетболистку.

БФБ уже ведет подбор потенциальных кандидатов. Вопрос согласован с главным тренером национальной команды Натальей Трофимовой.

Руководитель федерации Максим Рыженков сообщил, что поиск кандидатур ведется среди игроков женской НБА.

Причем в этот раз планируется привлечение в состав сборной молодой баскетболистки, которая смогла бы помочь национальной команде в одном, а может даже и в двух олимпийских циклах.

Напомним, ранее в составе сборной Беларуси выступала натурализованная разыгрывающая Линдсей Хардинг. Однако после Олимпиады в Рио американка завершила выступления за нашу национальную команду.

Напомним, в июне сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы в Чехии.

 
 
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Как сообщает телеканал «Беларусь 5», женская сборная Беларуси планирует натурализовать американскую баскетболистку.

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