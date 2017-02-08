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Сергей Бебешко: «Мы еще раз доказали, что мы команда и мы можем побеждать в любом состоянии»

09.02.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК Сергей Бешко прокомментировал победу над «Пиком» (25:23) в Лиге чемпионов.

«Сегодня была очень значимая победа. Очень много дат приурочено к этой игре. С теми кадровыми проблемами, с которыми мы столкнулись, мы достойно вышли из положения.

Хочу отметить игру всей команды. Все сражались, все бились. Анализ игры будем делать позже, сегодня будем праздновать. Мы еще раз доказали, что мы команда и мы можем побеждать в любом состоянии», – сказал Бебешко в эфире телеканала «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер БГК Сергей Бешко прокомментировал победу над «Пиком» (25:23) в Лиге чемпионов.

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