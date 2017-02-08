Президент Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженко подтвердил информацию о поиске американской баскетболисты для натурализации.

«Все европейские команды усиливаются перед чемпионатами мира и Европы. Всегда усиливаются американскими спортсменами. Поэтому быть вне этого процесса, тем более это не стоит абсолютно никаких денег, значит сознательно создать для себя более худшие условия, чем у конкурентов.

Конечно же, разговор о натурализации идет. И с учетом обновления команды мы хотим посмотреть американских спортсменок, которые о себе заявили в женской НБА. Но более молодого возраста, которые могли бы с нам быть не один, а, может, два олимпийских цикла пройти», – сказал Рыженков в эфире «Беларусь 5».