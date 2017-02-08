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Владимир Аликин: «Логинов – щенок по сравнению с Фуркадом! Стыдно за команду России»

09.02.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший тренер сборной России Владимир Аликин прокомментировал финиш Антона Шипулина и Мартена Фуркада в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Фуркад не нарушал правила. Он шел впереди, и мог выбирать любой коридор. Он видел ситуацию и перекрыл коридор для Шипулина, и тому пришлось добирать потом. Сделал он это специально, но по правилам.

Если бы он уже в коридоре прыгнул, это другой вопрос. Поэтому под мостом Фуркад и пытался идти первым, чтобы выбирать коридор. Но Шипулин мог и побороться, что он руки-то отпустил? Спокойно мог бороться из другого коридора», – рассказал Аликин.

Также Аликин высказался по поводу того, что Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Фуркаду на церемонии награждения.

«Такое поведение не красит наших спортсменов. Мартен Фуркад все делал грамотно и по правилам. Я лично не заметил толчка Логинова. Может, ему Фуркад на лыжу наехал, и тот упал, но я не заметил ничего особенного. Возможно, я смотрел невнимательно. Столько грязи наши вылили на француза.

Особенно не понимаю Шипулина, про которого Фуркад ничего и не говорил, говорил только о Логинове. Чего обижаться? Руки не подают на пьедестале – очень некрасиво, и могут быть неприятные последствия. Господин Губерниев вообще Фуркада несколько раз свиньей обозвал. Мартен, если узнает, вполне может и в суд подать. Мне от всего этого очень неприятно стало смотреть биатлон, наши ведут себя некрасиво.

Осадок остался очень неприятный, несмотря на третье место. Результат омрачен некрасивым поведением наших спортсменов и комментаторов. С этим наверняка будут разбираться. А потом мы удивляемся, почему у нас отбирают чемпионат мира. Мне, допустим, стыдно.

Будь я тренером, обязательно всех после этого посадил бы на длинную скамейку. Особенно Логинова! Его в первую очередь! Он – щенок по сравнению с Фуркадом! Человеку шанс дали, а он так себя ведет — руки на пьедестале не подает. Стыдно за делегацию», – отметил Аликин в интервью «Чемпионату».

 
 
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Бывший тренер сборной России Владимир Аликин прокомментировал финиш Антона Шипулина и Мартена Фуркада в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

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