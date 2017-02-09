МИНСК, 9 фев — Sputnik. Финальный этап Кубка мира по шорт-треку пройдет в Минске на столичном конькобежном стадионе "Минск-Арены", сообщает Sputnik.

Минский этап станет шестым в этом сезоне. До этого этапы Кубка мира принимали канадский Калгари, американский Солт-Лейк-Сити, китайский Шанхай, корейский Ганнюн и немецкий Дрезден.

Соревнования на "Минск-Арене" стартуют в пятницу в 10:00 и завершаться 12 февраля, в воскресенье. Белорусские болельщики впервые увидят в деле сильнейших конькобежцев мира, среди которых спортсмены из России, Нидерландов, Республики Корея, Канады и Китая.

Беларусь на домашнем этапе представят девять участников, среди которых Максим Сергеев, Евгений Рыжов и Вера Трибуль.

Организаторы обещали зрителям различные конкурсы и подарки.

Со следующего сезона на этапах Кубка мира будут разыгрываться лицензии на зимние Олимпийские игры-2018, которые пройдут в корейском Пхенчхане.