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Минск примет финальный этап Кубка мира по шорт-треку
09.02.2017 20:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Финальный этап Кубка мира по шорт-треку пройдет в Минске на столичном конькобежном стадионе "Минск-Арены", сообщает Sputnik.
Минский этап станет шестым в этом сезоне. До этого этапы Кубка мира принимали канадский Калгари, американский Солт-Лейк-Сити, китайский Шанхай, корейский Ганнюн и немецкий Дрезден.
Соревнования на "Минск-Арене" стартуют в пятницу в 10:00 и завершаться 12 февраля, в воскресенье. Белорусские болельщики впервые увидят в деле сильнейших конькобежцев мира, среди которых спортсмены из России, Нидерландов, Республики Корея, Канады и Китая.
Беларусь на домашнем этапе представят девять участников, среди которых Максим Сергеев, Евгений Рыжов и Вера Трибуль.
Организаторы обещали зрителям различные конкурсы и подарки.
Со следующего сезона на этапах Кубка мира будут разыгрываться лицензии на зимние Олимпийские игры-2018, которые пройдут в корейском Пхенчхане.
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Соревнования на конькобежном стадионе "Минск-Арены" будут проходить все выходные, организаторы обещают болельщикам конкурсы и призы.
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