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Белорусские биатлонисты заняли 22-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Австрии

09.02.2017 18:15 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. Белорусские биатлонисты заняли 22-е место в стартовой гонке чемпионата мира в австрийском Хохфильцене — смешанной эстафете 4 по 6 и 4 по 7,5 км.

Команда в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Владимира Чепелина и Сергея Бочарникова преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 52,7 секунды с четырьмя штрафными кругами (два — у Кривко, по одному — у Чепелина и Бочарникова). При стрельбе использовано 17 дополнительных патронов (6 — Чепелин, 5 — Бочарников, 4 — Кривко, 2 — Скардино).

Награды завоевали Германия (1:09.06,4; 0+7), Франция (+2,2; 1+8) и Россия (+3,2; 0+4). На старт вышло 25 команд.

10 февраля в Хохфильцене состоится женский спринт на 7,5 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. Белорусские биатлонисты заняли 22-е место в стартовой гонке чемпионата мира в австрийском Хохфильцене — смешанной эстафете 4 по 6 и 4 по 7,5 км. ...

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