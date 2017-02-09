﻿ Раджа Наингголан: «Я ненавижу «Ювентус». Я бы отдал яйца, чтобы обыграть их». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Раджа Наингголан: «Я ненавижу «Ювентус». Я бы отдал яйца, чтобы обыграть их»

10.02.2017 00:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о своей нелюбви к «Ювентусу».

«Я один из тех, кто всегда против «Ювентуса». Я их ненавижу. Когда я играл в «Кальяри», я бы отдал яйца, чтобы обыграть их. Мы всегда играли на «Ювентус Стэдиум» с ними вничью.

Они выиграли скудетто в матче с нами, когда мы были в Триесте. Я ненавижу их, потому что они всегда побеждают после пенальти или штрафного. 

Я перешел в «Рому», чтобы обыграть «Ювентус», которому всегда помогают. Если мы не выиграем скудетто, мы выиграем Кубок Италии, я вам обещаю. В полуфинале мы оба раза обыграем «Лацио», – заявил Наингголан.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о своей нелюбви к «Ювентусу».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Рыженков: «Натурализация баскетболистки? Все европейские команды усиливаются перед чемпионатами мира и Европы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика