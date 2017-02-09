11-кратный чемпион мира Виталий Гурков возвращен в штат сборной Беларуси по муай-тай и готовится выступать на домашнем чемпионате мира – 2017, который пройдет 3−12 мая в Минске.

На своей странице в Facebook Гурков поблагодарил министра спорта и туризма Беларуси Александра Шамко за поддержку.

«Прыняты ў шэрагі нацыянальнай каманды і буду абараняць гонар Радзiмы і беларускага Muay Thai на хатнім чэмпіянаце свету. Дзякуй міністру спорту Шамко Аляксандру Ігаравічу за падтрымку. Асобнае дзякуй Аляксандру Іванавічу Барауле, Караеву Юрыю Хаджымуратавічу, а таксама майму трэнерскаму штабу – Пясецкаму Дзмітрыю Барысавічу і Маханькову Канстанціну Міхайлавічу. Наша Возьме!» – написал Гурков.

Напомним, что в мае 2016 года выступление Виталия Гуркова на чемпионате мира в Швеции оказалось под вопросом из-за того, что с прошлого года спортсмен не продлил контракт и не числился на ставке члена национальной сборной в Министерстве спорта и туризма. Такое решение Гурков принял из-за невозможности совмещать пребывание в лагере сборной и выступления в музыкальной группе Brutto. Этот фактор осложнил финансирование его поездки на первенство планеты со стороны государства.

Тогда болельщики на платформе «Талака» в кратчайшие сроки собрали необходимую сумму денег.

Но 4 мая стало известно, что Министерство спорта и туризма все-таки выделило деньги для поездки многократного чемпиона мира по муай-тай Виталия Гуркова на первенство планеты. И вскоре в Швеции Виталий Гурков завоевал свой 11-й титул чемпиона мира.