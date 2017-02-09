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Гурков возвращен в ряды сборной Беларуси по муай-тай
10.02.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
11-кратный чемпион мира Виталий Гурков возвращен в штат сборной Беларуси по муай-тай и готовится выступать на домашнем чемпионате мира – 2017, который пройдет 3−12 мая в Минске.
На своей странице в Facebook Гурков поблагодарил министра спорта и туризма Беларуси Александра Шамко за поддержку.
«Прыняты ў шэрагі нацыянальнай каманды і буду абараняць гонар Радзiмы і беларускага Muay Thai на хатнім чэмпіянаце свету. Дзякуй міністру спорту Шамко Аляксандру Ігаравічу за падтрымку. Асобнае дзякуй Аляксандру Іванавічу Барауле, Караеву Юрыю Хаджымуратавічу, а таксама майму трэнерскаму штабу – Пясецкаму Дзмітрыю Барысавічу і Маханькову Канстанціну Міхайлавічу. Наша Возьме!» – написал Гурков.
Напомним, что в мае 2016 года выступление Виталия Гуркова на чемпионате мира в Швеции оказалось под вопросом из-за того, что с прошлого года спортсмен не продлил контракт и
Тогда болельщики на платформе «Талака» в кратчайшие сроки
Но 4 мая стало известно, что Министерство спорта и туризма все-таки
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11-кратный чемпион мира Виталий Гурков возвращен в штат сборной Беларуси по муай-тай и готовится выступать на домашнем чемпионате мира – 2017, который пройдет 3−12 мая...
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