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Мартен Фуркад: «Собирался пожать руку Логинову на подиуме, но он не захотел»

10.02.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад еще раз рассказал журналистам свою версию произошедшего во время и после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, высказав сожаление по поводу того, что стал причиной падения Александра Логинова.

«Двое русских парней не захотели подать мне руку. Это стало для меня сюрпризом. Я не заслуживаю больше уважения, чем другие, но заслуживаю такого же уважения. Антон говорит, что причиной стал инцидент при передаче эстафеты, но я не толкал Логинова. Все понимают, что я никогда бы не поставил бы свою команду в положение, которое могло бы привести к дисквалификации. Если он упал из-за меня, то приношу извинения, в этом не было никакого умысла.

Если Логинов упал из-за меня, то я сожалею. Я делал все, чтобы гонка была как можно более справедливой. Я также собирался пожать ему руку на подиуме, но он не захотел этого, так что я ни о чем не жалею.

Что касается твита, то я лишь написал, что он был дисквалифицирован на два года и что мы этого не забудем. Согласно правилам, он может соревноваться, и я уважаю это, но я никогда не забуду то, что случилось. Позволить кому-то вернуться не означает, что мы забудем, что он сделал. Я никогда этого не забуду», – пояснил Фуркад.

Ни Шипулин, ни Логинов не разговаривали с Фуркадом после пресс-конференции.

«Они не стали меня поздравлять, так что инициатива должна исходить от них. В течение моей карьеры я выказывал большое уважение Антону. Не я отказался пожать ему руку.

– Каким будет чемпионат после такого начала?

– Я большой мальчик, и я знаю, что делаю и говорю. Я буду наслаждаться этим турниром. Я не сделал ничего плохого, и думаю, что все спортсмены это знают. И это все, что должен знать я», – заключил Фуркад.

«Можешь объяснить, что я сделал?» Перепалка Фуркада и Шипулина на пресс-конференции

«Я ушел из-за Логинова». Дичь, которую в биатлоне еще не видели

 
 
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Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад еще раз рассказал журналистам свою версию произошедшего во время и после смешанной эстафеты на чемпионате мира в...

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