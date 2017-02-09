Капитан мужской сборной Беларуси Владимир Волчков в интервью журналисту газеты «Прессбол» Сергею Версоцкому поделился мнением о политической ситуации у стран-соседей Беларуси.

– В недавнем интервью «Евроспорту» российская теннисистка Екатерина Бычкова рассказала, что по горячим следам известных событий она придерживалась довольно активной патриотической позиции, но сейчас выбыла из тех сплоченных рядов. Сегодня она одинаково против «Крымнаша» и против Навального, считая два этих фактора крайними проявлениями политической борьбы. А насколько ты политически зависимый человек? Нынешняя обострившаяся ситуация в мире тебя как-то затрагивает, мешает тебе жить, или в личном пространстве Владимира Волчкова никаких потрясений не наблюдается?

– Прежде всего меня волнует ситуация вокруг Беларуси. Я имею в виду наших соседей. И в этом плане довольно мудрую мысль как-то высказал Александр Лукашенко: когда возникают какие-то «непонятки» между старшим и средним братьями, младшему брату ни в коем случае нельзя встревать в их разговор. Ничем не поможешь, скорее всего — навредишь.

Понятно, что все эти разборки 2014 года возникли не на пустом месте, наверняка у них есть причины — объективные и субъективные. Но мы не владеем исчерпывающей информацией по конфликту России и Украины. Я даже не могу предположить, кто вообще в мире владеет полной медицинской картой этого заболевания. Опять же для серьезного ответа на вопрос, что все-таки произошло, нужно время. Как сказал один из моих любимых исполнителей Борис Гребенщиков – он был приглашен на эфир ВВС в программу Севы Новгородцева: «Нужно подождать, пока мутная вода перестанет быть «мутимой».

– Хорошо сказано. Только у части Донбасса этого времени совсем нет, по обе стороны от линии разграничения воюющих сторон каждый день гибнет гражданское население. При этом ситуация тупиковая, поскольку ни политического, ни военного разрешения конфликта в упор не просматривается.

– Я очень надеюсь, что в ближайшее время там сформируются авторитетные партии мира, которые начнут диктовать «ястребам» собственную повестку дня.

– Откуда же им там взяться — партиям мира?

– Не знаю, но они должны появиться. Я не верю, что насилие может решать вопросы взрослых людей. Оно непременно вызовет ответную волну насилия, и все эти приливы и отливы будут длиться до бесконечности. Великие мыслители рассказали об этом миру уже две тысячи лет назад. Конечно, на роликах из YouTube работа современных систем залпового огня выглядит очень красиво, как эффектно они шмаляют по противнику, а может, совсем не по противнику. Красиво ровно до того кадра, пока не увидишь последствия этой работы в виде человеческого фарша. Ни за что не хотел бы своими глазами увидеть гибель человека от какого бы то ни было оружия. Любыми путями, но насилие нужно останавливать, – сказал Волчков.