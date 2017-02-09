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Сергей Концевой, Комаровский и Луцевич подпишут контракты с «Нефтчи» Фергана
10.02.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Терентий Луцевич завтра должен заключить контракт с узбекским «Нефтчи» (Фергана, Д1).
Условия договора согласованы и сторонам осталось соблюсти формальности.
Вместе с ним перейдут в азиатский клуб защитник Сергей Концевой и нападающий Дмитрий Комаровский.
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Терентий Луцевич завтра должен заключить контракт с узбекским «Нефтчи» (Фергана, Д1).
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