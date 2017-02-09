Нападающий ФК «Крумкачы» Евгений Шикавка рассказал в интервью корреспонденту газеты «Прессбол» Сергею Мордасевичу о выступлении в одной команде с Вячеславом Глебом.

– Со стороны кажется, что Глеб-младший «пихает» тебе чаще, чем остальным партнерам...

– Разговаривали с ним об этом в конце сезона. Он сказал, что более требователен ко мне, потому что из меня может получиться хороший футболист. Плюс я всегда рядом на поле. Не побежишь ведь защитникам пихать... Хотя от него и защитникам достается. Только, может, они не слышат. Было время, не ладили немного. Но сейчас все нормально. Опыт выступлений с Глебом, конечно, полезен. Играть с ним интересно, – сказал Шикавка.