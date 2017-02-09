МИНСК, 10 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в спринтерской гонке на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Накануне в Хохфильцене (Австрия) стартовал биатлонный ЧМ. Программу соревнований открыла смешанная эстафета, победу в которой одержала немецкая сборная , вторыми стали французы, третьими — россияне. Белорусы финишировали 22-ми.

В пятницу мировое первенство продолжится женским спринтом (7,5 километров с двумя огневыми рубежами). Беларусь будет представлена четырьмя спортсменками:

Ирина Кривко — 8 (стартовый номер)

Дарья Домрачева — 36

Надежда Скардино — 75

Надежда Писарева — 86

Начало гонки в 16:45 (по минскому времени). В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".