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ЧМ в Хохфильцене: Домрачева выйдет на старт в спринте
10.02.2017 08:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в спринтерской гонке на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).
© AFP/ FRANCK FIFE
Накануне в Хохфильцене (Австрия) стартовал биатлонный ЧМ. Программу соревнований открыла смешанная эстафета,
В пятницу мировое первенство продолжится женским спринтом (7,5 километров с двумя огневыми рубежами). Беларусь будет представлена четырьмя спортсменками:
Начало гонки в 16:45 (по минскому времени). В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".
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В женском спринте примут участие четыре белорусские спортсменки: Кривко, Домрачева, Скардино и Писарева.
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