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ЧМ в Хохфильцене: Домрачева выйдет на старт в спринте

10.02.2017 08:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в спринтерской гонке на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

ЧМ в Хохфильцене: Домрачева выйдет на старт в спринте
© AFP/ FRANCK FIFE
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Накануне в Хохфильцене (Австрия) стартовал биатлонный ЧМ. Программу соревнований открыла смешанная эстафета, победу в которой одержала немецкая сборная, вторыми стали французы, третьими — россияне. Белорусы финишировали 22-ми.

В пятницу мировое первенство продолжится женским спринтом (7,5 километров с двумя огневыми рубежами). Беларусь будет представлена четырьмя спортсменками:

 

  • Ирина Кривко — 8 (стартовый номер)
  • Дарья Домрачева — 36
  • Надежда Скардино — 75
  • Надежда Писарева — 86

 

Начало гонки в 16:45 (по минскому времени). В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5". 

 
Теги: Минск
 
 
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В женском спринте примут участие четыре белорусские спортсменки: Кривко, Домрачева, Скардино и Писарева.

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