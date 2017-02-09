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НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть у «Кливленда», «Портленд» уступил «Бостону» и другие результаты
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В четверг, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Шарлотт» примет «Хьюстон», «Оклахома-Сити» – «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
10 февраля, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
-
Батюм (15 + 8 подборов + 10 передач),
Уокер (14 + 6 потерь),
Марв. Уильямс (12 + 7 подборов),
Зеллер (9),
Кидд-Гилкрист (8 + 9 подборов) старт;
Белинелли (10),
Камински (9),
Лэмб (8),
Робертс (6),
Пламли (4).
- Хьюстон
-
Харден (30 + 11 подборов + 8 передач + 9 потерь),
Беверли (17),
Андерсон (14),
Ариза (11 + 7 подборов),
Капела (11 + 7 подборов) старт;
Харрелл (15),
Брюэр (5),
Деккер (4).
- Дата проведения
-
10 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Фурнье (24 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь),
Вучевич (21 + 11 подборов),
Ибака (16 + 4 блок-шота),
Уотсон (11 + 5 потерь),
Хезонья (3) старт;
Пэйтон (15),
Огастин (9),
Бийомбо (9 + 8 подборов),
Грин (3).
- Филадельфия
-
Ильясова (14),
Макконнелл (8 + 8 передач),
Хендерсон (8),
Ковингтон (8 + 9 подборов),
Окафор (7) старт;
Шарич (26 + 8 подборов),
Стаускас (13 + 5 потерь),
Родригес (12),
Ноэл (10 + 7 подборов),
Луваву-Кабарро (6).
- Дата проведения
-
10 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач + 7 потерь),
Оладипо (23 + 7 подборов),
Адамс (20 + 13 подборов),
Роберсон (8 + 7 подборов),
Сабонис (8) старт;
Пэйн (15),
Морроу (7),
Ловернь (4),
Абринес (2),
Грант (2).
- Кливленд
-
Ирвинг (28 + 6 потерь),
Джеймс (18 + 7 передач),
Лав (15 + 12 подборов),
Томпсон (10),
Макрэй (6) старт;
Уильямс (12),
Корвер (8),
Фрай (7),
Джонс (3),
Фелдер (2),
Лиггинс (0),
Джефферсон (0).
- Дата проведения
-
10 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Барнс (31),
Новицки (20 + 7 подборов),
Сет Карри (16),
Мэттьюз (15),
Феррелл (9) старт;
Харрис (13),
Межри (6),
Андерсон (2),
Финни-Смит (0),
Пауэлл (0).
- Юта
-
Хэйворд (36),
Инглс (16),
Гобер (15 + 15 подборов + 5 потерь),
Фэйворс (6 + 10 подборов),
Экзам (5) старт;
Беркс (12),
Джонсон (8),
Диао (4),
Мак (3 + 7 передач),
Лайлс (0).
- Дата проведения
-
10 февраля, 06.30, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (28 + 7 передач),
Макколлум (20),
Пламли (9 + 7 подборов),
Харклесс (4),
Вонле (2 + 9 подборов) старт;
Амину (26),
Крэбб (12),
Коннотон (5),
Ленард (5).
- Бостон
-
Томас (34),
Смарт (18 + 5 перехватов),
Браун (14 + 7 подборов),
Хорфорд (12),
Джонсон (5) старт;
Олиник (13 + 7 подборов),
Розир (11),
Грин (11),
Зеллер (2),
Янг (0),
Жеребко (0).
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В четверг, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Шарлотт» примет «Хьюстон», «Оклахома-Сити» – «Кливленд».
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