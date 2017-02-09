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Средняя зарплата молодых тренеров в Беларуси за 2016 год составила 423 рубля, в Минске – 572

10.02.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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9 февраля в Национальном олимпийском комитете под руководством Министра спорта и туризма Беларуси Александра Шамко состоялось заседание коллегии Минспорта, на котором подводились итоги работы отрасли в 2016 году и ставились задачи на 2017-й.

По словам Шамко, особое внимание в 2016 году уделялось регулированию заработной платы молодых специалистов из числа тренеров-преподавателей по спорту. Средняя зарплата тренера-преподавателя по спорту молодого специалиста составила 423 рубля.

Самый низкий уровень заработной платы сложился у специалистов Минской, Гродненской и Гомельской областей. Отмечается, что решением Минского городского Совета депутатов в городе установлены ежемесячные доплаты к окладам, что в том числе позволило обеспечить среднюю заработную плату молодого специалиста в размере 572 рубля. Также отмечено, что действующая система оплаты труда позволяет повышать размер заработной платы в зависимости от достигнутых спортивных результатов.

В завершение своего доклада Шамко поставил задачи на 2017 год. Так к концу года среднемесячная заработная плата должна составлять не менее одной тысячи рублей по каждой подведомственной организации.

Напомним, в феврале 2016 года вице-премьер Беларуси Наталья Кочанова заявила, что молодые тренеры должны адекватно воспринимать зарплату 1,3 миллиона (130 деноминированных рублей).

 
 
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9 февраля в Национальном олимпийском комитете под руководством Министра спорта и туризма Беларуси Александра Шамко состоялось заседание коллегии Минспорта, на...

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