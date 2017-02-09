МИНСК, 10 фев — Sputnik. Многократный чемпиона мира по муай-тай белорус Виталий Курков возвращен в ряды национальной сборной и примет участие на домашнем Чемпионате мира.



© Фото: Владимир Нестерович Гурков стал чемпионом мира по муай-тай

В мае прошлого года Гурков, выступающий также в музыкальной группе Brutto, не продлил контракт и был исключен из состава национальной команды. Таким образом стал вопрос финансирования его участия на мировом первенстве в Швеции. Белорусские болельщики предложили свою помощь и собрали Гуркову необходимую сумму , однако от денег спортсмен отказался . Минспорта помогло бойцу поехать в Скандинавии, где он завоевал 11-й титул чемпиона мира.

"Включен в ряды национальной команды и буду защищать честь Родины и белорусского мауй-тай на домашнем Чемпионате мира", — написал Гурков на своей странице в Facebook .

Спортсмен поблагодарил за поддержку министра спорта и туризма Александра Шамко, а также тренерский штаб.

Чемпионат мира по муай-тай пройдет в Минск 3-12 мая.