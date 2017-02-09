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Виталий Гурков выступит на Чемпионате мира по муай-тай в Минске
10.02.2017 11:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Многократный чемпиона мира по муай-тай белорус Виталий Курков возвращен в ряды национальной сборной и примет участие на домашнем Чемпионате мира.
© Фото: Владимир Нестерович
В мае прошлого года Гурков, выступающий также в музыкальной группе Brutto, не продлил контракт и был исключен из состава национальной команды. Таким образом стал вопрос финансирования его участия на мировом первенстве в Швеции.
"Включен в ряды национальной команды и буду защищать честь Родины и белорусского мауй-тай на домашнем Чемпионате мира", — написал Гурков на своей странице в
Спортсмен поблагодарил за поддержку министра спорта и туризма Александра Шамко, а также тренерский штаб.
Чемпионат мира по муай-тай пройдет в Минск 3-12 мая.
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Минск примет мировое первенство по муай-тай в мае; Гурков заявил, что будет защищать честь Беларуси на ринге.
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