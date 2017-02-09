﻿ Виталий Гурков выступит на Чемпионате мира по муай-тай в Минске. 21.by
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Виталий Гурков выступит на Чемпионате мира по муай-тай в Минске

10.02.2017 11:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Многократный чемпиона мира по муай-тай белорус Виталий Курков возвращен в ряды национальной сборной и примет участие на домашнем Чемпионате мира.

Виталий Гурков выступит на Чемпионате мира по муай-тай в Минске
© Фото: Владимир Нестерович
Гурков стал чемпионом мира по муай-тай

В мае прошлого года Гурков, выступающий также в музыкальной группе Brutto, не продлил контракт и был исключен из состава национальной команды. Таким образом стал вопрос финансирования его участия на мировом первенстве в Швеции. Белорусские болельщики предложили свою помощь и собрали Гуркову необходимую сумму, однако от денег спортсмен отказался. Минспорта помогло бойцу поехать в Скандинавии, где он завоевал 11-й титул чемпиона мира.

"Включен в ряды национальной команды и буду защищать честь Родины и белорусского мауй-тай на домашнем Чемпионате мира", — написал Гурков на своей странице в Facebook.

Спортсмен поблагодарил за поддержку министра спорта и туризма Александра Шамко, а также тренерский штаб.

Чемпионат мира по муай-тай пройдет в Минск 3-12 мая. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минск примет мировое первенство по муай-тай в мае; Гурков заявил, что будет защищать честь Беларуси на ринге.

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