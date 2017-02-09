Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о целях команды в новом сезоне.

— Вы сказали, что команда в новом сезоне будет сильнее, чем в прошлом. Это как-то скажется на целях на чемпионат-2017?

— Почему-то в прошлом году говорили, что у нас стоит цель сохранить прописку в высшей лиге. Хотя такой задачи не было.

— Однако Олег Дулуб, как Клаудио Раньери из «Лестера», говорил, что необходимо набрать определённое количество очков, чтобы остаться в элите...

—Думаю, что Олег Анатольевич лукавил. О сохранении элитной прописки речь не шла. Мы были уверены ещё до начала чемпионата, что финишируем в верхней части турнирной таблицы, хотели подняться как можно выше. Но получилось 11-е мест. По-моему, лучше закончить чемпионат так, чем условный «Витебск», который постоянно находится в середине таблицы. Мне больше импонирует другое. Побыть вверху, пощипать лидеров, до 17-го тура мы были в тройке или радом с ней. Здесь, главное, почувствовать вкус борьбы за медали. Тогда понимаешь, куда необходимо стремиться и зачем ты работаешь. Я предпочитаю волнообразное развитие событий а не застой на одном месте в таблице.

Вроде сделали скачок в развитии, но не хватило эмоциональных и материальных сил. В первую очередь последнего. В середине сезона пошли игры через не могу. Пришлось состав немного поджать активными молодыми футболистами. Поэтому так и получилось. Но ладно — постараемся со второй попытки продержаться в лидерах больше, чем 17 туров.

— Если сравнивать финансовую ситуацию в «Крумкачах» на февраль 2016 года и на сегодня, то когда было лучше?

— Она абсолютно такая же. Многие ребята подходили ко мне с просьбой повысить зарплату. Но никому не сделали этого. Однако у нас существует такая практика, что парни могут подойти ко мне раз в полгода и попросить увеличения зарплаты в зависимости от своего вклада в результат. В конце сезона одержали всего одну победу. Сказал парням, что ответственность нужно нести всем вместе, поэтому никому зарплату поднимать не будем. У меня знакомые играют в «Немане» и «Нафтане» — командах, которые финишировали ниже «Крумкачоў», но там зарплаты выше, чем у нас. Однако ничего не поделать... Ребята с пониманием относятся. Но они знают, если будут хорошо играть, то летам их зарплата увеличится, – сказал Шунто.