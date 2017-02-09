Жан-Патрик Абуна, сыгравший 8 матчей за сборную Камеруна, прибыл на просмотр в «Неман»
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В тренировочном лагере «Немана» появился еще один футболист. Камерунский защитник Жан-Патрик Абуна вечером 9 февраля прилетел в Беларусь, а сегодня вместе с командой отправится на матч в Жодино.
26-летний Абуна трижды становился серебряным призером чемпионата Камеруна (2009/10, 2010/11, 2013), один раз играл в финале Кубка страны (2010). В 2014 году перешел в конголезский «Леопардс де Делис» из Лубомо. В его составе стал чемпионом страны в 2014 и 2016 годах, а также обладателем Кубка Конго в 2016 году.
В марте 2010 года был впервые вызван в национальную сборную Камеруна. В товарищеском матче против сборной Италии, который завершился вничью 0:0, вышел за 15 минут до окончания встречи. Последний раз защитник привлекался в сборную 29 марта 2016 года. Он был вызван на отборочный матч Кубка африканских наций против сборной ЮАР, который закончился нулевой ничьей. Всего на счету камерунца восемь официальных матчей за национальную сборную своей страны.
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