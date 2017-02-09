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Вадим Сашурин: «Осенью на тренировке СКА подтянулся 27 раз. Больше никто из игроков, к сожалению, не сделал»

10.02.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер по физподготовке гандбольного СКА Вадим Сашурин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в команде.

— Какой главный пробел отметили?

— Разбалансировка силовых характеристик — одни мышцы есть, других совсем нет. Особенно были проблемы с кором. А ведь спортсмен должен быть развит гармонично, иначе на слабые мышцы оказывается повышенная нагрузка, что ведет к травмам. Испытано на себе: из-за ошибок в подготовке я собрал столько травм, что, по сути, пришлось из-за них завершить карьеру. Ноги, спина, многократно повреждал плечо. Когда мы начали работать над выявленными пробелами, травмы в команде в целом прекратились. В этом сезоне выпадал только Шинкель — из-за меня. Проворонил его повреждение и включил Лешу в общую группу на прыжковую тренировку.

Кстати, конкретно силу можно g развивать без конца. Первые результаты начинаешь видеть не сразу, но есть уникальные в этом плане люди. Пример из тенниса — Ярослав Шило. Парень очень быстро набирает спортивную форму: вообще не умея подтягиваться, за три месяца он достиг результата в восемь-девять раз.

— Сколько раз подтягиваетесь вы?

— Осенью на тренировке с ребятами осилил 27 раз. В СКА у некоторых игроков с подтягиванием тоже большие проблемы.

— А были те, кто вас превзошел?

— Не было. К сожалению... – сказал Сашурин.

 

 
 
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Тренер по физподготовке гандбольного СКА Вадим Сашурин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в команде.

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