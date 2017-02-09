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Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала «БК-Сетанта»
10.02.2017 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала, с регистрацией нового юридического лица ООО БК-Сетанта-Спорт в качестве СМИ, с рабочим названием «БК-Сетанта».
Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала будет АБФФ, «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала планируется до лета нынешнего года.
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Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала «БК-Сетанта»
Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала, с регистрацией нового юридического лица ООО БК-Сетанта-Спорт в качестве...
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