﻿ Сергей Веремко: «Мог уехать в московский «Спартак», но сказался белорусский менталитет». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Веремко: «Мог уехать в московский «Спартак», но сказался белорусский менталитет»

10.02.2017 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь Сергей Веремко признался, что мог перейти в московский «Спартак».

– Можно было уехать в 2008-2010 годах, когда БАТЭ успешно выступал на еврокубковой арене. Первый год был просто прекрасным, второй так себе, а третий... Здесь я, что называется, пересидел. Начал вести себя не то чтобы неправильно, просто тренировался уже не с тем запалом, как раньше. Вроде бы и выиграл в Беларуси уже все. К чему еще стремиться? Из Самары мог уехать в топовый московский клуб под названием «Спартак», и уже оттуда, думаю, если бы заиграл, можно было бы строить виды на хороший европейский чемпионат.

- И?

– Отказался. Мне сразу позвонил главный тренер «Крылышек» Андрей Кобелев и сказал, что очень хочет, чтобы я остался. Ну и послушал. Хотя, наверное, свою роль сыграло и имя «Спартака». А вдруг у меня там не получится?

- Геннадий Тумилович в свое время таким вопросом не задавался.

– Выходит, сказался мой белорусский менталитет. Нас уважают за трудолюбие и дружелюбность, но, видимо, когда нужно сделать решительный шаг, мы бываем слишком осторожны. Зато, с другой стороны, столько в моей карьере было случаев, когда судьба хранила. Возможно, спасла она и в тот раз. А ну пошло бы все не так, получил бы травму, и что тогда — карьера под откос? – цитирует Веремко «Прессбол» со ссылкой на журнал «Большой футбол».

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь Сергей Веремко признался, что мог перейти в московский «Спартак».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Жан-Патрик Абуна, сыгравший 8 матчей за сборную Камеруна, прибыл на просмотр в «Неман»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика