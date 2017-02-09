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БАТЭ интересуется финским нападающим Туоминеном
10.02.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ проявляет интерес к 21-летнему нападающему финского «Лахти» Ессе Туоминену.
Интерес к футболисту подтвердил член совета директоров «Лахти» Юсси Лумио.
«БАТЭ интересовался Ессе еще с осени. Прошли переговоры между клубами. Возможно, продолжим работать в этом направлении», – сказала Лумио.
Отмечается, что футболист находится в расположении «Лахти» и провел тренировку с клубом 9 февраля.
В прошлом сезоне Туоминен в 27 матчах чемпионата Финляндии забил 10 мячей.
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БАТЭ проявляет интерес к 21-летнему нападающему финского «Лахти» Ессе Туоминену.
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