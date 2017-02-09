БАТЭ проявляет интерес к 21-летнему нападающему финского «Лахти» Ессе Туоминену.

Интерес к футболисту подтвердил член совета директоров «Лахти» Юсси Лумио.

«БАТЭ интересовался Ессе еще с осени. Прошли переговоры между клубами. Возможно, продолжим работать в этом направлении», – сказала Лумио.

Отмечается, что футболист находится в расположении «Лахти» и провел тренировку с клубом 9 февраля.

В прошлом сезоне Туоминен в 27 матчах чемпионата Финляндии забил 10 мячей.