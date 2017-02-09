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Товарищеские матчи. «Неман» против «Ислочи», «Витебск» – «Нафтан» и другие матчи
10.02.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Неман – Ислочь
10 февраля, 12:30
Витебск – Нафтан
10 февраля, 13:00
Торпедо-БелАЗ – Смолевичи-СТИ
10 февраля, 15:00
Волна – Славия
10 февраля, 18:45
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Товарищеские матчи Неман – Ислочь 10 февраля, 12:30 Витебск – Нафтан 10 февраля, 13:00 Торпедо-БелАЗ – Смолевичи-СТИ 10 февраля, 15:00 Волна – Славия 10 февраля, 18:45.
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