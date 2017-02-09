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Товарищеские матчи. «Неман» против «Ислочи», «Витебск» – «Нафтан» и другие матчи

10.02.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Неман – Ислочь

10 февраля, 12:30

Витебск – Нафтан

10 февраля, 13:00

Торпедо-БелАЗ – Смолевичи-СТИ

10 февраля, 15:00

Волна – Славия

10 февраля, 18:45

 
Теги: Витебск
 
 
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Товарищеские матчи Неман – Ислочь 10 февраля, 12:30 Витебск – Нафтан 10 февраля, 13:00 Торпедо-БелАЗ – Смолевичи-СТИ 10 февраля, 15:00 Волна – Славия 10 февраля, 18:45.

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