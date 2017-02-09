﻿ Виталий Гурков: «Какой флаг подниму в случае победы на чемпионате мира в Минске? Может, на этот раз вообще будет «Веселый Роджер». 21.by
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Виталий Гурков: «Какой флаг подниму в случае победы на чемпионате мира в Минске? Может, на этот раз вообще будет «Веселый Роджер»

10.02.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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11-кратный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков рассказал о возвращении в национальную команду.

- Знаете, как спортивными чиновниками принималось решение о возвращении вас в ряды национальной сборной?

– В прошлую пятницу друг сбросил мне статью о домашнем чемпионате мира по муай тай со словами министра спорта, который перечислял спортсменов, которые будут составлять костяк национальной сборной. И там была моя фамилия. Сначала я решил, что в статье что-то напутали, но в понедельник мне позвонили и сказали, что министр назначает мне встречу.

- О чем шла речь на встрече? Поднимались вопросы вашего участия в BRUTTO, свободного графика тренировок?

– Нет, ничего такого не говорили. Смысл разговора был таков: «Вот, домашний чемпионат мира, мы хотим, чтобы ты представлял страну на этих соревнованиях, а тебе надо подготовиться. А как ты будешь готовиться – деньги собирать на «Талаке»? Мы приглашаем тебя на работу, и у тебя все будет: медицинское обеспечение, экипировка – мы тебя подготовим, сделаем все для успешного выступления. Согласен выступать?» Я же, конечно, согласен, сам того же хочу – выступать в Минске на домашнем чемпионате мира! На том пожали друг другу руки и договорились.

- После победы на чемпионате в Таиланде вы подняли бело-красно-белый флаг. Не предупреждали, чтобы член национальной сборной Гурков не позволял себе такого в будущем?

– Нет, этот вопрос вообще не поднимался.

- А сами что думаете – какой флаг в случае победы поднимите?

– Не знаю. Может, на этот раз вообще будет «Веселый Роджер»!

- А ваша бело-красно-белая капа?

– Все остается. Никаких условий мне не ставили, а я себя веду и буду вести так же, как и раньше. Мои убеждения и мой внутренний мир никак не изменились.

- Гастроли, концерты, репетиции с BRUTTO сможете совместить с подготовкой к чемпионату мира?

– Все это можно успешно совмещать. Более того, сейчас мы ездим по Беларуси, а не где-то за границей – не надо срываться, отрываться от подготовки и лететь куда-то далеко на концерт. Нет, все будет спланировано. И время еще до чемпионата есть, что прекрасно. Это привычный для меня режим подготовки, я на протяжении двух последних лет так готовлюсь к соревнованиям, совмещая подготовку с поездками и гастролями. И все получалось. Тренерский штаб составляет для меня особый план подготовки и, несмотря на то, где я нахожусь, я всегда делаю тот кусок работы, который должен сделать в рамках спортивной подготовки, – сказал Гурков.

 
Теги: Минск
 
 
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11-кратный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков рассказал о возвращении в национальную команду.

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