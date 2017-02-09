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Кубок мира. Романовская заняла 4-е место
10.02.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Фристайл
Бокван, Южная Корея
Акробатика
Мужчины
1. Антон Кушнир (Беларусь) – 119,47
2. Ци Гуанпу (Китай) – 118,55
3. Мак Бохонон (США) – 116,74
Женщины
1. Сюй Мэнтао (Китай) – 96,93
2. Шен Ксяоксю (Китай) – 72,26
3. Ян Ю (Китай) – 70,72
4. Александра Романовская (Беларусь) – 53,36
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Фристайл Бокван, Южная Корея Акробатика Женщины 1.
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