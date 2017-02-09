﻿ Кубок мира. Романовская заняла 4-е место. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок мира. Романовская заняла 4-е место

10.02.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Фристайл

Бокван, Южная Корея

Акробатика

Мужчины

1. Антон Кушнир (Беларусь) – 119,47

2. Ци Гуанпу (Китай) – 118,55

3. Мак Бохонон (США) – 116,74

Женщины

1. Сюй Мэнтао (Китай) – 96,93

2. Шен Ксяоксю (Китай) – 72,26

3. Ян Ю (Китай) – 70,72

4. Александра Романовская (Беларусь) – 53,36

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фристайл Бокван, Южная Корея Акробатика Женщины 1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Гурков: «Какой флаг подниму в случае победы на чемпионате мира в Минске? Может, на этот раз вообще будет «Веселый Роджер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика