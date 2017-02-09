|
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Питтсбург» сильнее «Колорадо» и другие резльтаты
- Размер текста:
- A
- A
- A
В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 11 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
10 февраля, 03.00, «TD Garden»
-
1:0 – 1
Бэкес (Крейчи, Крюг)
-
1:1 – 7
Торнтон (Гертл)
-
2:1 – 15
Бержерон (Карло, Бэкес)
-
3:1 – 17
Пастрняк (Бержерон)
-
3:2 – 21
Браун (Марло, Кутюр)
-
4:2 – 33
Шаллер (Мур, Нэш)
-
5:2 – 39
Пастрняк (Маршанд, Бержерон)
-
5:3 – 57
Мейер (Уорд, Гертл)
-
6:3 – 59
Маршанд (Бэкес, Бержерон)
-
Вратари: Раск 23/26 Делл 18/20, М.Джонс 9/12.
- Дата проведения
-
10 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
-
0:1 – 1
Браун (Картер, Мартинес)
-
0:2 – 8
Картер (Пирсон)
-
1:2 – 12
Йокинен (Трочек, Бьюгстэд)
-
1:3 – 14
Тоффоли (Картер, Даути)
-
1:4 – 24
Пирсон (Браун)
-
1:5 – 24
Кинг (ЛаДуэ, Льюис)
-
1:6 – 27
Картер (Макнэбб, Пирсон)
-
2:6 – 51
Маршессо (Сгарбосса, Йокинен)
-
3:6 – 59
Барков (Юбердо, Ягр)
-
Вратари: Раймер 11/14, Луонго 9/12 Будай 36/39.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 11 матчей.
-
Губерниев назвал Фуркада свиньей, Шипулин потерял к французу уважение
19:39, Tut.by
-
"У вас дорого? Это вы еще в Рио не были". Бразильцы хотят три месяца пожить, как белорусы
16:39, Tut.by
-
Признаки безнадёжного мужчины
22:06, Flytothesky
-
Дмитрий Губерниев: «Мартен Фуркад – ты свинья»
18:42, Tribuna.com
-
Гендиректор ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от занимаемой должности
15:40, БелаПАН
-
В деле о штурме квартиры минского педиатра поставили точку: уголовного разбирательства не будет
18:31, Tut.by
-
Психологические хитрости для манипуляции людьми
05:58, Flytothesky
-
В Серебрянке мужчина получил ожоги 90 процентов тела
14:54, Tut.by
-
Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты
17:40, Фактрум
-
С одной стороны моешь, с другой замерзает. Какой смысл мыть машину в мороз?
18:31, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Сергей Веремко: «Мог уехать в московский «Спартак», но сказался белорусский менталитет»
12:36, Tribuna.com
-
Чм-2017. Спринт. Кривко стартует 8-й, Домрачева – 36-й, Скардино – 75-й, Писарева – 86-й
21:53, Tribuna.com
-
Директор СДЮШОР «Минск-2006»: «Наш воспитанник должен быть в НБА»
12:53, Tribuna.com
-
Виталий Гурков выступит на Чемпионате мира по муай-тай в Минске
11:10, Sputnik Беларусь
-
Денис Шунто: «Постараемся со второй попытки продержаться в лидерах больше, чем 17 туров»
11:19, Tribuna.com
-
ЧМ в Хохфильцене: Домрачева выйдет на старт в спринте
08:06, Sputnik Беларусь
-
Жан-Патрик Абуна, сыгравший 8 матчей за сборную Камеруна, прибыл на просмотр в «Неман»
12:03, Tribuna.com
-
Все новости
- Что нужно знать о шаровом кране, перед тем как его купить* 09.02.2017,
21.by
- 5 веских аргументов в пользу столешниц из натурального камня* 09.02.2017,
21.by
- 3 причины, почему вам стоит купить итальянские обои Limonta* 09.02.2017,
21.by
- Аспирант-иностранец погиб в общежитии БелМАПО, его друг доставлен в реанимацию с отравлением 09.02.2017,
Tut.by
- Сотрудники Россельхознадзора боятся ехать в Беларусь в феврале 09.02.2017,
Tut.by
- Водка для Лукашенко, реакция на приговор дрифтеру и толстые тигры - интересное за вчера 09.02.2017,
Tut.by
- Детей в школах и детсадах Беларуси станут кормить лучше 09.02.2017,
Sputnik Беларусь
- МЧС Беларуси предупредило об опасной игре среди детей в соцсетях
05.02.2017,
Sputnik Беларусь
- Лапшин обжаловал решение о выдаче в Верховном суде Беларуси
06.02.2017,
Sputnik Беларусь
- Что нужно знать о шаровом кране, перед тем как его купить*
09.02.2017,
21.by
- "Стали держаться за рабочие места". Канопацкой ответили, почему не отменят декрет о тунеядстве
06.02.2017,
Tut.by
- 10 вредных привычек, ведущих к бедности
06.02.2017,
Фактрум
- Когда трупик собаки вдруг завилял хвостом, парень понял, что ещё не всё потеряно
04.02.2017,
Фактрум
- 5 причин купить автомобильные запчасти в интернет-магазине «S-turbo»*
08.02.2017,
21.by
Комментарии