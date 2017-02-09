﻿ НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Питтсбург» сильнее «Колорадо» и другие резльтаты. 21.by
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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Питтсбург» сильнее «Колорадо» и другие резльтаты

10.02.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 11 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Сан-Хосе 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Бэкес (Крейчи, Крюг)
1:1 – 7 Торнтон (Гертл)
2:1 – 15 Бержерон (Карло, Бэкес)
3:1 – 17 Пастрняк (Бержерон)
3:2 – 21 Браун (Марло, Кутюр)
4:2 – 33 Шаллер (Мур, Нэш)
5:2 – 39 Пастрняк (Маршанд, Бержерон)
5:3 – 57 Мейер (Уорд, Гертл)
6:3 – 59 Маршанд (Бэкес, Бержерон)
Вратари: Раск 23/26  Делл 18/20, М.Джонс 9/12.

 

Баффало – Анахайм 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Перри ()
1:1 – 26 Айкел (О′Райлли, Окпосо)
1:2 – 41 Ракелль (Линдхольм, Перри)
1:3 – 45 Верметт (Линдхольм, Монтур)
1:4 – 50 Перри (Фаулер, Ракелль)
2:4 – 58 Ристолайнен (Райнхарт, Бэйли)
2:5 – 59 Кольяно (Шоу, Кеслер)
Вратари: Ленер 39/43  Гибсон 22/24, Дж.Бернье 2/2.

 

Рейнджерс – Нэшвилл 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Маклауд (Уотсон, Суббан)
0:2 – 23 Йернкрук (Суббан, Фишер)
1:2 – 28 Грабнер (Хэйс)
2:2 – 34 Миллер (Хэйс)
3:2 – 45 Крайдер (Зибанежад, Зукарелло-Асен)
4:2 – 56 Миллер (Хэйс, Макдона)
4:3 – 57 Йоси (Эллис, Джохансен)
Вратари: Лундквист 34/37  Сарос 26/30.

 

Филадельфия – Айлендерс 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Симмондс (Ворачек, Гостисбеер)
1:1 – 16 Ли (Строум, Таварес)
1:2 – 22 Чимера (Лэдд, Зайденберг)
1:3 – 41 Сизикас (Бойчак)
Вратари: С.Мэйсон 27/30  Грайсс 34/35.

 

Вашингтон – Детройт 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Юханссон (Уильямс, Кузнецов)
1:1 – 13 Атанасиу (Ванек, Спрул)
1:2 – 16 Атанасиу (Ванек)
2:2 – 18 Коннолли (Алзнер, Эллер)
3:2 – 21 Оши (Карлсон, Бэкстрем)
3:3 – 41 Зеттерберг (Нюквист, Манта)
4:3 – 44 Карлсон (Оши)
5:3 – 54 Оши (Юханссон, Бэкстрем)
6:3 – 58 Бэкстрем (Бигл)
Вратари: Холтби 14/17  Мразек 25/30.

 

Коламбус – Ванкувер 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Д.Седин (Х.Седин, Гранлунд)
0:2 – 28 Эрикссон (Х.Седин, Д.Седин)
0:3 – 50 Мегна (Эдлер, Стекхер)
Вратари: Бобровский 21/24  Миллер 33/33.

 

Торонто – Сент-Луис 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Берглунд (Шварц, Пяярви-Свенссон)
1:1 – 38 Райлли (Кадри, В. Нюландер)
1:2 – 61 Тарасенко (Шаттенкирк, Лехтеря)
Вратари: Андерсен 38/40  Аллен 31/32.

 

Оттава – Даллас 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Фанюф (Пажо)
2:0 – 17 Келли ()
2:1 – 31 Руссель (Факса, Джорди Бенн)
2:2 – 36 Бенн (Линделль)
3:2 – 46 Стоун (Сиси, Дзингел)
Вратари: Кондон 31/33  Лехтонен 24/26.

 

Флорида – Лос-Анджелес 3:6 (1:3, 0:3, 2:0)
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Браун (Картер, Мартинес)
0:2 – 8 Картер (Пирсон)
1:2 – 12 Йокинен (Трочек, Бьюгстэд)
1:3 – 14 Тоффоли (Картер, Даути)
1:4 – 24 Пирсон (Браун)
1:5 – 24 Кинг (ЛаДуэ, Льюис)
1:6 – 27 Картер (Макнэбб, Пирсон)
2:6 – 51 Маршессо (Сгарбосса, Йокинен)
3:6 – 59 Барков (Юбердо, Ягр)
Вратари: Раймер 11/14, Луонго 9/12  Будай 36/39.

 

Колорадо – Питтсбург 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Дата проведения
10 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Кессел (Каллен)
0:2 – 23 Хернквист (Шульц, Кессел)
0:3 – 38 Хернквист (Шульц)
1:3 – 56 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон)
1:4 – 59 Куниц (Каллен)
Вратари: Пикар 26/29  Мюррей 27/28.

 

Аризона – Монреаль 4:5 (0:2, 3:0, 1:2, 0:1)
Дата проведения
10 февраля, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Пачиоретти (Петри, Дано)
0:2 – 13 Марков (Карр, МакКэррон)
1:2 – 33 Дворак (Экман-Ларссон, Доми)
2:2 – 35 Доми (Мерфи, Холланд)
3:2 – 36 Голигоски (Мартинук)
3:3 – 42 Пачиоретти (Петри, Марков)
3:4 – 49 Радулов (Пачиоретти, Дано)
4:4 – 55 Дворак (Голигоски, Доун)
4:5 – 62 Гальченюк (Пачиоретти)
Вратари: Майк Смит 35/40  Прайс 21/25.

 

 
 
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