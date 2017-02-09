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Денис Шунто: «Три команды на одном стадионе? Это ненормальная ситуация»
10.02.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал ситуацию, что в предстоящем сезоне сразу три команды будут играть на стадионе ФК «Минск».
— В предстоящем сезоне сразу три команды будут играть на одном столичном стадионе, который располагается на улице Маяковского. Сумеете уместиться?
— Это ненормальная ситуация. В Европе максимум два клуба играют на одном стадионе. Хотя в свое время «Лужники» делили три команды: ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо».
— Не так давно в Минске открыли стадион «Локомотив». Не исключено, что он будет готов принимать матчи высшей лиги. Рассматриваете этот вариант?
— Нет, он нас не устраивает. Насколько знаю, у «Локомотива» маловместительные трибуны. Тем более в новом сезоне мы собираемся собрать больше, чем один аншлаг. Поэтому готовимся к увеличению посещаемости. Все сделаем для этого. Болельщики должны быть нами довольны. Поэтому нам нужен большой стадион, и мы выбираем арену ФК «Минск». Если нас не попросят оттуда, то однозначно остаемся на Маяковского, – сказал Шунто.
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал ситуацию, что в предстоящем сезоне сразу три команды будут играть на стадионе ФК «Минск».
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