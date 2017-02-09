﻿ Денис Шунто: «Три команды на одном стадионе? Это ненормальная ситуация». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Денис Шунто: «Три команды на одном стадионе? Это ненормальная ситуация»

10.02.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал ситуацию, что в предстоящем сезоне сразу три команды будут играть на стадионе ФК «Минск».

— В предстоящем сезоне сразу три команды будут играть на одном столичном стадионе, который располагается на улице Маяковского. Сумеете уместиться?

— Это ненормальная ситуация. В Европе максимум два клуба играют на одном стадионе. Хотя в свое время «Лужники» делили три команды: ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо».

— Не так давно в Минске открыли стадион «Локомотив». Не исключено, что он будет готов принимать матчи высшей лиги. Рассматриваете этот вариант?

— Нет, он нас не устраивает. Насколько знаю, у «Локомотива» маловместительные трибуны. Тем более в новом сезоне мы собираемся собрать больше, чем один аншлаг. Поэтому готовимся к увеличению посещаемости. Все сделаем для этого. Болельщики должны быть нами довольны. Поэтому нам нужен большой стадион, и мы выбираем арену ФК «Минск». Если нас не попросят оттуда, то однозначно остаемся на Маяковского, – сказал Шунто.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал ситуацию, что в предстоящем сезоне сразу три команды будут играть на стадионе ФК «Минск».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Романовская заняла 4-е место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика