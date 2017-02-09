Нападающий «Крумкачоў» Евгений Шикавка рассказал о том, как работал мерчендайзером.

— Никогда не возникало мыслей завязать с футболом?

— Когда попал во вторую лигу, устроился на подработку. Надо было на что-то жить, хотя футбол не бросал, тем более получалось совмещать. Занятия проходили три раза в неделю, хватало свободного времени. Возможно, тогда и понял, что надо тренироваться еще упорнее. Больше стал ценить возможность играть в футбол.

Естественно, работать мне не нравилось. Устроился на «Слодыч» мерчендайзером плюс помогал брату, который трудится в строительной сфере. На «Слодыче» в охране работает мама. Знала, что нужны кадры. Расставлял товары по полкам. Часов пять-шесть в день был занят. Дело не сложное. Скорее нудное, тяжелое психологически. Не хотелось ходить на работу. Как мог, пытался сачковать. Особенно не заморачивался. Ответственным работником не был. Стремился быстрее поставить печати, подтверждающие присутствие в магазине. Если печать была проставлена на пару дней вперед, мог даже не приходить. Или просроченное печенье прятал назад, чтобы быстрее уйти, а свежее, наоборот, двигал вперед на полке. Знал, что это ненадолго. Месяца три-четыре в итоге поработал. Платили, по-моему, четыре с половиной или пять миллионов старыми. Ну и в «Крумкачах» давали премиальные за победы.

Однажды встретил в магазине вратаря Макавчика, с которым играли вместе. Виталя живет в том же районе. Он знал, что я там работаю. Но все равно было прикольно. Этой работы я не стеснялся. Ладно бы еще был каким-то там суперфутболистом. А так, чего стесняться?

— Чья работа труднее: футболиста или мерчендайзера?

— Мерчендайзера. Но, с другой стороны, футболистом же ты не придешь с улицы работать. Не скажешь в 20 лет, что хочешь играть в футбол, а раньше никогда этого не делал. Надо тренироваться с детства. А чтобы стать мерчендайзером, тренироваться с детства не надо.

— А как работалось с братом в строительном бизнесе?

— У него своя фирма. Изготавливает мебель, кухни. Когда нужна была помощь, он меня приглашал. Собирали шкафы, кухни, стационарные перегородки... Много этих перегородок поставили в армейских частях. Работы хватало. Делал все, что он говорил. Если что-то не понимаешь, лучше переспросить. Вроде сильно не косячил. Там хотя бы интересно. Осознаешь, что это может пригодиться в жизни. А навыки мерчендайзера вряд ли пригодятся. По крайней мере не хотелось бы. Брат понимал, что занимаюсь футболом, когда надо было, отпускал. Или другая ситуация: я мог отпроситься в магазине и поехать к нему, потому что там выходило больше по деньгам. Но я и проводил за работой целый день. В сумме выходило неплохо. Но сейчас зарабатываю больше, чем тогда в совокупности. Брат уже достаточно развился, чтобы не работать, а больше считать. Помогал ему, и когда играл в первой лиге. Но уже не так часто. Появилась зарплата в команде плюс уровень стал посерьезнее, – рассказал Шикавка.