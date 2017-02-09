Полузащитник «Шахтера» Эдгар Олехнович рассказал о расставании с БАТЭ.

– В конце концов, чтобы уйти из БАТЭ, лично мне пришлось заплатить клубу 30 тысяч долларов. Эта информация для всех, кто считает, что я сидел в БАТЭ из-за хорошей зарплаты и не хотел никуда уходить. Если бы это было так, то я еще год по контракту продолжал бы сидеть. Но, поверьте, с удовольствием ушел бы из команды еще зимой, если бы Капский дал «зеленый свет».

– 30 тысяч долларов – это большие деньги?

– Для меня это большие деньги. Конечно, по белорусским меркам футболисты БАТЭ имеют хорошие зарплаты, но мне хочется играть, поэтому расстался с такой суммой.

– Тебе было легко расстаться с этой суммой?

– Легко. Сейчас просто радуюсь, что все это уже позади. Мне, конечно, хотелось расстаться с БАТЭ иначе, но получилось так, как получилось. Представьте мои эмоции, когда Капский в интервью говорит, что мы хотели отпустить Олехновича, а он не захотел уходить. Сложно описать эмоции, когда ты подписал новый контракт, а тебе через два месяца говорят: «Ты нас не устраиваешь, срезаем тебе еще больше денег». Тем более когда отдал клубу лучшие годы своей карьеры, – сказал Олехнович.

Эдгар Олехнович: «Раньше БАТЭ играл с душой, а сейчас превратился в машину для зарабатывания, которая иногда сбоит»