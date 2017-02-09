﻿ Руни получает больше всех в АПЛ, Фабрегас – самый высокооплачиваемый в «Челси». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Руни получает больше всех в АПЛ, Фабрегас – самый высокооплачиваемый в «Челси»

10.02.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

The Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков всех клубов АПЛ.

«Арсенал» – Месут Озил (140 тысяч фунтов в неделю)

«Борнмут» – Джек Уилшер (80 тысяч)

«Бернли» – Робби Брэйди (30-35 тысяч)

«Челси» – Франсеск Фабрегас (220 тысяч)

«Кристал Пэлас» – Кристиан Бентеке (120 тысяч)

«Эвертон» – Ромелу Лукаку (75 тысяч)

«Халл» – Абель Эрнандес (35 тысяч)

«Лестер» – Джейми Варди и Рияд Марез (по 100 тысяч)

«Ливерпуль» – Филиппе Коутиньо (150 тысяч)

«Манчестер Сити» – Серхио Агуэро и Яя Туре (по 240 тысяч)

«Манчестер Юнайтед» – Уэйн Руни (300 тысяч)

«Мидлсбро» – Альваро Негредо (100 тысяч)

«Саутгемптон» – Фрэйзер Форстер (90 тысяч)

«Сток Сити» – Джердан Шакири и Марко Арнаутович (по 65 тысяч)

«Сандерленд» – Джермейн Дефо (70 тысяч)

«Суонси» – Фернандо Льоренте и Гильфи Сигурдссон (по 70 тысяч)

«Тоттенхэм» – Харри Кейн и Уго Льорис (по 120 тысяч)

«Уотфорд» – Трой Дини (50 тысяч)

«Вест Бромвич» – Джеймс Моррисон и Даррен Флетчер (по 65 тысяч)

«Вест Хэм» – Энди Кэрролл (80 тысяч)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
The Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков всех клубов АПЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Шунто: «Три команды на одном стадионе? Это ненормальная ситуация»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика