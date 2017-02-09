The Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков всех клубов АПЛ.

«Арсенал» – Месут Озил (140 тысяч фунтов в неделю)

«Борнмут» – Джек Уилшер (80 тысяч)

«Бернли» – Робби Брэйди (30-35 тысяч)

«Челси» – Франсеск Фабрегас (220 тысяч)

«Кристал Пэлас» – Кристиан Бентеке (120 тысяч)

«Эвертон» – Ромелу Лукаку (75 тысяч)

«Халл» – Абель Эрнандес (35 тысяч)

«Лестер» – Джейми Варди и Рияд Марез (по 100 тысяч)

«Ливерпуль» – Филиппе Коутиньо (150 тысяч)

«Манчестер Сити» – Серхио Агуэро и Яя Туре (по 240 тысяч)

«Манчестер Юнайтед» – Уэйн Руни (300 тысяч)

«Мидлсбро» – Альваро Негредо (100 тысяч)

«Саутгемптон» – Фрэйзер Форстер (90 тысяч)

«Сток Сити» – Джердан Шакири и Марко Арнаутович (по 65 тысяч)

«Сандерленд» – Джермейн Дефо (70 тысяч)

«Суонси» – Фернандо Льоренте и Гильфи Сигурдссон (по 70 тысяч)

«Тоттенхэм» – Харри Кейн и Уго Льорис (по 120 тысяч)

«Уотфорд» – Трой Дини (50 тысяч)

«Вест Бромвич» – Джеймс Моррисон и Даррен Флетчер (по 65 тысяч)

«Вест Хэм» – Энди Кэрролл (80 тысяч)